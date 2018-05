Attentato suicida in Libia: strage a Tripoli

Un attacco suicida è stato compiuto oggi a Tripoli, in Libia, contro la sede dell’Alta commissione elettorale. Lo hanno riferito fonti ospedaliere citate dai media libici. Il bilancio provvisorio è di 16 morti e 19 feriti.

Secondo un alto responsabile della sicurezza di Tripoli, Mohamad al-Damja, l’attacco è stato messo a segno da quattro uomini armati, due dei quali si sarebbero fatti esplodere. "Hanno ucciso le guardie prima di aprire il fuoco sulle persone presenti sul posto", ha raccontato alla France presse, aggiungendo che all’arrivo delle forze di sicurezza, almeno due degli assalitori hanno innescato la loro cintura esplosiva. L’edificio ha preso fuoco ed è stato gravemente danneggiato, ha proseguito.

Alcuni testimoni - scrive Askanews - hanno raccontato di aver udito colpi di arma da fuoco e almeno due esplosioni. In un comunicato, il governo di accordo nazionale ha denunciato l'”attacco terroristico”, sottolineando che “non impedirà al governo di continuare a garantire il proprio sostegno all’Alta commissione elettorale” nell’ambito del “processo democratico per la tenuta delle elezioni”.

