Attentato a Mogadiscio, è strage di bambini e studenti: bilancio apocalittico

È pesantissimo il bilancio dell'attacco con autobomba che oggi ha insanguinato la capitale somala Mogadiscio. Le ultime notizie parlano di 90 morti. Intanto i media ufficiali turchi confermano che ci sono due cittadini della Turchia tra le vittime dell'attentato. L'attacco non è stato sinora rivendicato.

Suicide-bomber driving a car laden with explosives detonates at #Mogadishu ’s Ex-control Afgoye. Casualties of this horrific blast is yet to clarify. #Somalia . pic.twitter.com/BaHeG44zV2

Yusuf ha confermato che nell'ospedale sono arrivati decine di feriti. Secondo le ultime testimonianze la potente deflagrazione è stata provocata da un camion esploso vicino a un checkpoint in una zona affollata della città, lungo Afgoye Road, alla periferia della capitale. Tra le vittime anche bambini e giovani studenti, che viaggiavano su un pullman che transitava sul luogo dell'esplosione. La strage è avvenuta all'ora di punta.

È uno degli attacchi più sanguinosi nella capitale somala da anni.

I was informed the death toll stands over 90 including 17 somali police officers, 73 civilians and 4 foreign nationals. May Allah have mercy on the victims of this barbaric attack https://t.co/2c1q4PXE79