Attentato in Kenya, spari ed esplosioni vicino ad un hotel a Nairobi: ci sono morti e ostaggi

Attentato in Kenya: l'attacco al Dusit hotel di Nairobi è stato rivendicato dal gruppo terroristico somalo Al Shabaab.

Colpi d'arma da fuoco ed esplosioni sono stati uditi intorno alle 14:30 italiane attorno al Dusit hotel di Nairobi, nel quartiere residenziale di Westland. Lo scrivono i media locali. Secondo il sito del quotidiano keniota daily Nation, forze di polizia sono state dispiegate sul posto.

Un'alta colonna di fumo si leva dall'edificio dell'hotel. Persone che lavorano in edifici vicini hanno raccontato di essersi chiuse nei loro uffici.

Secondo quanto riferiscono i media locali l'organizzazione terroristica salafita somala Al Shabaab ha rivendicato l'attentato di oggi a Nairobi. In una telefonata alla BBc, un portavoce degli al Shabaab ha rivendicato la responsabilità "dell'operazione in corso a Nairobi", a nome del gruppo terrorista islamico.

Attualmente giungono notizie che non possono essere ancora confermate di morti e feriti. Sarebbe in corso anche una presa di ostaggi. Ricordiamo che nel paese africano è stata rapita la volontaria milanese Silvia Romano nel novembre scorso.

VIDEO: Entrance into Dusit as seen by @FerdyOmondi @BBCAfrica. Developing. pic.twitter.com/RRGKkLJ9zI