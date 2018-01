Afghanistan, attacco con autobomba alla sede di Save the Children

Quattro morti e almeno quattordici feriti. E' il primo, provvisorio bilancio di un attacco contro la sede dell’ong britannica Save the Children a Jalalabad, capoluogo dell’est dell’Afghanistan dove sono presenti numerosi ribelli. “Verso le 9.10 (le 5.40 in Italia) un’autobomba è esplosa davanti all’ingresso del complesso di Save The Children, dove in seguito è entrato un gruppo di uomini armati. Quattordici feriti sono stati finora portati in ospedale”, ha segnalato il portavoce del governo provinciale, Attaullah Khogyani.

“Ho avvertito un’enorme esplosione, simile a un’autobomba. Noi ci siamo messi al riparo e ho visto un uomo armato di un rpg (lanciarazzi) sparare contro l’ingresso principale per entrare nel compound”, ha segnalato un testimone in ospedale, Mohammad Amin, che è scappato saltando da una finestra e si è ferito a una gamba. Uccisi tre dei cinque terroristi. L'altra vittima è un soldato. Dopo quattro ore, i combattimenti sono terminati e le forze speciali sono entrate nell'edificio.

Uccisi tre membri del commando

Tre dei cinque membri del commando sono stati uccisi dalle forze speciali. Lo ha reso noto via Twitter Yousuf Saha, capo ufficio stampa dell'ex presidente Hamid Karzai. Secondo questa fonte, altri due militanti si sono trincerati nel terzo piano dell'edificio dove è bloccato un numero imprecisato di dipendenti dell'organizzazione. I talebani afghani hanno dichiarato di non avere alcuna responsabilità nell'attacco armato. Il portavoce Zabihullah Mujahid ha spiegato su Twitter: "Attacco odierno nella città di Jalalabad: nulla a che vedere con i mujaheddin dell'Emirato islamico".

La rivendicazione dell'Isis

L'attacco è stato rivendicato dal gruppo terroristico Stato islamico. La rivendicazione è stata pubblicata dall'organo di propaganda dell'Isis, Amaq. Nel comunicato si legge che "tre martiri hanno partecipato all'attacco contro le fondazioni britanniche e svedesi e le istituzioni governative afghane", riferimento allo Swedish Comittee per gli affari umanitari e al ministero afghano delle Donne, situati nei pressi della sede dell'ong.

I soccorsi dopo l'attacco: guarda le immagini

Save the Children: "Siamo devastati"

"Siamo devastati dalla notizia dell’attacco all’ufficio di Save the Children nella città di Jalalabad, in Afghanistan, dove questa mattina un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nel nostro compound", dichiara l'ong. L’attacco è avvenuto intorno alle ore 9 locali, l’alba in Italia. "La nostra prima preoccupazione è la sicurezza del nostro staff. Siamo in attesa di ricevere ulteriori informazioni dal nostro team e, considerando che la situazione è ancora in fase di evoluzione, non siamo al momento in grado di fornire ulteriori informazioni", conclude Save the Children. Save the Children lavora in Afghanistan dal 1976 in 16 delle 34 province del Paese. L’Organizzazione realizza progetti per la protezione dell'infanzia, progetti di educazione, salute e nutrizione, interventi per contrastare e prevenire la povertà delle famiglie e dei bambini, e di risposta alle emergenze, grazie ai quali raggiunge oltre 700mila bambini.

#Nangarhar – gunshots ring out as clashes continue between insurgents and security forces after militants launched an attack on the #SaveTheChildren organization in #Jalalabad city #Afghanistan pic.twitter.com/sqCYDbmHEg — TOLOnews (@TOLOnews) 24 gennaio 2018