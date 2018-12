Strasburgo, sparatoria al mercatino di Natale: ci sono morti e feriti

Sparatoria in un mercatino di Natale a Strasburgo in rue des Grandes Arcades, nel centro della città alsaziana che ospita la sede del Parlamento europeo, nell’est della Francia. E' successo intorno alle 20 di stasera (qui il video: ATTENZIONE, IMMAGINI FORTI). Ci sono morti e feriti: ancora incerto il bilancio. L’eurodeputato del Movimento cinque stelle, Dario Tamburrano, ha riferito in un tweet di "spari sulla folla ai mercatini", parlando di "attentato terroristico". La prefettura della Regione Grand-Est e del Basso Reno conferma che "è in corso un’operazione": il killer sarebbe in fuga. "Ci sono due deceduti e al momento 8 feriti. Un individuo è stato identificato ed è conosciuto per reati comuni. Un'operazione è in corso". Così il ministro dell'Interno francese Christophe Castaner ai microfoni della radio 'France Info'.



"Attentato al mercatino di Natale a Strasburgo": gli aggiornamenti

"Ci sono stati tre attacchi concentrici in centro, pare che i morti siano quattro", ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, in collegamento con Sky, aggiornando sul bilancio della sparatoria nel centro di Strasburgo. "Si tratta di un commando composto da più persone", ha aggiunto. Tajani ha spiegato che "l'azione terroristica è finita, i terroristi sono in fuga, si dice verso l'autostrada, tra i feriti forse c'è un poliziotto e forse un terrorista. Gli attentati sono avvenuti a circa tre chilometri dal Parlamento europeo, che adesso è chiuso: nessuno può entrare e nessuno può uscire".

La diretta da Strasburgo di Antonio Tajani

🛑 Diretta da #Strasburgo in seguito alla notizia degli attacchi 🛑 https://t.co/I4HWddUTRw — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 11 dicembre 2018





La polizia ha sbarrato la sede del Parlamento Europeo e ha chiesto a tutti quanti erano all’interno di non uscire. Anche un italiano presente in città ha segnalato l’episodio su Twitter.

"Ho visto due donne a terra. Ora sono riparato con altre persone in un cortile. Ci hanno fatto entrare perché la polizia bloccava ogni spostamento sia a piedi che in auto", scrive sul social Marco Affronte, eurodeputato dei Verdi. Anche il vicesindaco della città Alain Fontanel ha confermato che ci sono stati spari in centro. Secondo il servizio di sicurezza dell'Europarlamento l'attentatore sarebbe in fuga (dettaglio confermato anche dal primo cittadino di Strasburgo Roland Reis) e la polizia ha invitato tutti gli abitanti della città a non uscire di casa.

Sparatoria al mercatino di Natale a Strasburgo: il video dei soccorsi

Na poniższym nagraniu nakrÄ™conym po strzelaninie w Strasburgu widać co najmniej osoby ranne (być może martwe). #Strasburg #Francjapic.twitter.com/pfj3NHik3P — Åšwiat21 (@swiat21) 11 dicembre 2018





"Sparatoria a Strasburgo ai mercatini di Natale. Ci sarebbero morti. L’esercito per strada. Il centro evacuato. Io e i miei colleghi stiamo bene". E' quanto scrive Davide D'Antoni, dello staff comunicazione M5S Europa, che sul suo profilo Facebook ha postato due video dei primi momenti dopo la sparatoria in cui si vedono persone che fuggono e agenti in strada.