Strasburgo, spari al mercatino di Natale: il video

Sparatoria in un mercatino di Natale a Strasburgo in rue des Grandes Arcades, nel centro della città alsaziana, nell’est della Francia. E' successo intorno alle 20 di stasera. Ci sono morti e feriti: ancora incerto il bilancio. L’eurodeputato del Movimento cinque stelle, Dario Tamburrano, ha riferito in un tweet di "spari sulla folla ai mercatini", parlando di "attentato terroristico". La prefettura della Regione Grand-Est e del Basso Reno conferma che "è in corso un’operazione": il killer sarebbe in fuga. "Ci sono due deceduti e al momento 8 feriti. Un individuo è stato identificato ed è conosciuto per reati comuni. Un'operazione è in corso". Così il ministro dell'Interno francese Christophe Castaner ai microfoni della radio 'France Info'. Qui tutti gli aggiornamenti sulla notizia.

Le prime immagini dopo l'attacco. ATTENZIONE, IMMAGINI NON ADATTE AD UN PUBBLICO SENSIBILE

"Sparatoria a Strasburgo ai mercatini di Natale. Ci sarebbero morti. L’esercito per strada. Il centro evacuato. Io e i miei colleghi stiamo bene". E' quanto scrive Davide D'Antoni, dello staff comunicazione M5S Europa, che sul suo profilo Facebook ha postato due video dei primi momenti dopo la sparatoria in cui si vedono persone che fuggono e agenti in strada.