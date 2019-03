Atterraggio d'emergenza per un Boeing 737 Max 8: e dalla Airbus duro colpo alla rivale

Ancora un allarme per un Boeing 737 Max 8. Un aereo della 'Southwest Airlines' ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza in Florida per quello che è stato descritto come "un problema collegato al motore". L'aereo non aveva passeggeri a bordo, solo i due piloti che lo stavano portando da Orlando in California per essere tenuto a terra. Secondo la Federal Aviation Administration, che ha aperto come sempr ein questi casi una indagine, il problema emerso non presenterebbe somiglianze con i tragici incidenti dei Boeing 737 Max 8 in Indonesia e in Etiopia, ma l'ipotizzata "avaria al motore" andrà analizzata.



Dal canto suo Boeing sta investendo tutte le risorse possibili e immaginabili: ha fatto sapere di aver condotto test di volo per testare una versione corretta del software di stabilizzazione implicato nei due incidenti in Etiopia e in Indonesia- Il test è stato fatto lunedì, due giorni dopo che i piloti di American e Southwest Airlines hanno effettuato voli di simulazione a Renton Washington.

Boeing 737 Max 8 italiano da giorni bloccato al Cairo

E un Boeing 737 Max 8 di Air Italy é bloccato da giorni all'aeroporto del Cairo in seguito a disposizioni relative a questo tipo di velivolo coinvolto in due disastri aerei in pochi mesi. "L'aereo Boeing 737 si trova sempre all'aeroporto e ci rimarrà fino alla pubblicazione di un permesso al volo da parte dell'Autorità federale americana e della compagnia Boeing", ha detto all' ANSA una fonte dello scalo del Cairo. La fonte, rimandando a un comunicato dell'Aviazione civile del Cairo, ha ricordato che il 13 marzo scorso "le autorità egiziane dell'Aviazione avevano interdetto il decollo, atterraggio e il passaggio nel proprio spazio aereo degli aerei Boeing 737 Max", ossia "dello stesso tipo di quello schiantatosi in Etiopia". "La decisione era stata presa per la tutela della sicurezza e delle vite dei passeggeri", si spiega, segnalando inoltre che venerdì scorso "decine di passeggeri hanno sporto denuncia alla polizia del turismo" egiziana "contro la compagnia Air Italy per aver annullato un volo diretto a Milano senza averli informati e facendo perdere loro sette ore di attesa in aeroporto".

Intanto Pechino spiega perché ha deciso di ritirare "in via temporanea" la licenza d'idoneità al volo al Boeing 737 Max 8 a causa dei dubbi sulla sicurezza dopo i due incidenti in meno di 6 mesi costati la vita a quasi 350 persone. "L'attuale inchiesta non ha escluso difetti di progettazione dell'aereo e Boeing sta rivedendo i relativi sistemi", spiega un comunicato della Civil Aviation Administration of China.

Airbus, ordine record della Cina per 300 aerei

Che per la più grande costruttrice statunitense di aeromobili e la più grande azienda nel settore aerospaziale non sia un periodo facile, lo dimostra anche un'altra notizia delle ultime ore. Il gigante aerospaziale europeo Airbus ha ricevuto un ordine per 300 velivoli commerciali dalla Cina, infliggendo un duro colpo alla rivale Boeing. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti. Ma, sulla base dei prezzi di listino, il valore stimato è di 35 miliardi di dollari. Le azioni di Airbus sono aumentate di oltre il 2% a Parigi.

L'ordine comprende 290 A320 Family velivoli a corridoio singolo e 10 A350 XWB Family velivoli a fusoliera larga. Il prezzo di listino medio per il modello A320neo è di 110,6 milioni di dollari, mentre l'A350-900 ha un prezzo di listino di 317,4 milioni di dollari, secondo i dati forniti dal sito web di Airbus. Boeing è alle prese con la messa a terra del suo best-seller Boeing 737 Maxi da parte delle compagnie aeree di tutto il mondo a seguito dei due incidenti mortali in cinque mesi. L'aereo 737 Max della Boeing è il principale rivale globale dell'Airbus A320.