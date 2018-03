In fuga dalla polizia si fa esplodere con l'auto: suicida l'unabomber di Austin

Si è fatto esplodere nella sua auto all'avvicinarsi delle forze speciali. Così è morto il presunto autore di almeno sei attentati con pacchi bomba che hanno terrorizzato Austin, in Texas, negli Stati Uniti, nelle ultime tre settimane, provocando 2 morti e 5 feriti.

Per ora, le autorità hanno solo reso noto che si tratta di un ragazzo bianco di 24 anni: prima di comunicare il suo nome, che le autorità sono sicure di conoscere, vogliono aspettare l'identificazione ufficiale e che la sua famiglia sia informata.

Le indagini avevano portato le autorità a individuare il presunto colpevole, ma al momento non si esclude la presenza di eventuali complici.

"Nelle ultime 24-36 ore stavamo raccogliendo informazioni su una persona di interesse, poi diventata un sospettato" ha detto il capo della polizia di Austin, Brian Manley.

Le ultime ore dell'unabomber del Texas

Il veicolo del sospettato era stato rintracciato all'esterno di un motel di Round Rock, a nord di Austin; una squadra delle forze speciali (Swat), dopo aver circondato l'hotel, aveva chiamato altre unità speciali, ma il sospettato era fuggito in auto prima del loro arrivo. Così, gli agenti presenti lo hanno seguito, finché il sospettato non è finito con la sua vettura in un fosso. Mentre gli agenti si avvicinavano all'auto, sparando, il sospettato ha fatto esplodere due pacchi bomba che aveva con sé; un agente è rimasto ferito.

La polizia ha voluto mettere in allerta la cittadinanza, affermando che altri esplosivi potrebbero essere stati sistemati in altre parti della città.

"Dobbiamo restare vigili", ha detto il capo della polizia di Austin, "non sappiamo dove il sospettato sia stato nelle ultime 24 ore". Su Twitter, il presidente Donald Trump si è congratulato con le forze dell'ordine: "Ottimo lavoro".

Le vittime dell'unabomber di Austin

Il primo attacco risale al 2 marzo, quando un pacco bomba è esploso davanti a una casa, uccidendo Anthony Stephan House, 39 anni; dieci giorni dopo, altri due pacchi sono esplosi di fronte ad altrettante case: uno di questi ha ucciso un ragazzo di 17 anni. Poi, altre due esplosioni: una di fronte a un'abitazione, l'altra - ieri - in un centro di smistamento della FedEx a Schertz, sempre in Texas, dove poi è stato trovato un pacco inesploso.