Australia, l'emergenza non è finita: crescono i timori per il "mega-incendio"

L'Australia continua a bruciare e c'è il timore da parte di esperti e vigili del fuoco che nei prossimi giorni possa svilupparsi un "mega incendio", con l'unione di quelli che stanno bruciando negli stati federali di Victoria e del Nuovo Galles del Sud, mentre le condizioni meno estreme del tempo offrono una "breve pausa" ai vigili del fuoco esausti per un'emergenza iniziata a settembre, nell'ambito di un'estate australe particolarmente calda e secca.

Nello stato di Victoria l'arrivo della pioggia ha fermato l'avanzata del fuoco, dopo che 1,2 milioni di ettari sono già bruciati. "Quanto avvenuto nelle ultime 24 ore ha calmato e rallentato il fuoco e fermato l'avanzata degli incendi", ha detto Gavin Freeman, della Country Fire response (Cfa) dello Stato di Victoria, sottolineando: "Questa è una buona cosa, ma il rovescio della medaglia è che le nuvole, oltre al fumo, rendono più difficile usare mezzi aerei, mentre il fango rende più scivolosa la strada dei mezzi terrestri". E comunque l'emergenza non è certo finita.

Un koala salvato da un vigile del fuoco (EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT)

Le autorità temono il rischio di un "mega incendio" a cavallo tra i due stati più colpiti: vi sono infatti solo dieci chilometri di distanza fra l'incendio di Corryong nel nord est del Victoria e altri due incendi che avanzano nel Nuovo Galles del Sud. La loro unione rischia di formare un fronte di fuoco su mezzo milione di ettari.

Incendi dolosi in Australia, oltre 180 arresti

Oltre 180 persone sono state arrestate dalle autorità australiane con l'accusa di aver appiccato deliberatamente incendi boschivi negli ultimi mesi, in particolare 29 incendi dolosi scoppiati nella regione di Shoalhaeven nella parte sudorientale del Nuovo Galles del Sud in soli tre mesi. Gli arresti riguardano incendi appiccati nel Queensland, nel Nuovo Galles del Sud, nello stato di Victoria, nell'Australia Meridionale e in Tasmania. Nel Nuovo Galles del Sud 183 persone sono finite sotto accusa per reati relativi ad incendi boschivi e 24 sono state invece arrestare per incendi dolosi. La polizia del Queensland ha fatto sapere di aver fermato 101 persone, di cui 32 adulti e 69 minorenni. Nel 2019 nello Stato di Victoria i casi di persone accusate di incendio doloso boschivo sono stati 43 mente in Tasmania cinque persone sono state trovate mentre appiccavano il fuoco alla vegetazione.