Paura a Berlino, auto si schianta contro la sede di un partito

Momenti di paura a Berlino, in Germania. Un uomo di 58 anni si è schiantato con la sua auto contro la zona di ingresso della sede del partito socialdemocratico. Per fortuna il suo folle gesto non ha provocato feriti.

Secondo quanto riportano i media tedeschi, la polizia ha riferito che si tratterebbe di un tentato suicidio, un atto volontario non legato al terrorismo. Dopo lo schianto del veicolo è scoppiato un piccolo incendio, subito domato grazie al sistema di irrigazione dell'edificio.

L'uomo alla guida del veicolo è stato ricoverato in ospedale con una ferita alla testa e poco prima di schiantarsi aveva lasciato una borsa contenente bombolette di gas e accendini davanti alla sede dei cristiano-democratici, partito che insieme ai socialdemocratici formano l'attuale governo di coalizione guidato dalla cancelliera Merkel.