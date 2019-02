Rubano l'auto di una donna: dentro c'è la figlia di 11 mesi

Per entrare in casa soltanto qualche minuto, una mamma statunitense ha lasciato la sua auto accesa, parcheggiata nel vialetto di casa, con dentro la figlia di soli 11 mesi. Ma uscita dalla sua abitazione, la donna ha avuto una terribile notizia: l'auto non c'era più e con lei anche la piccola. Qualcuno aveva rubato il veicolo e anche la bimba bimba che si trovava al suo interno. La protagonista della vicenda ha subito sporto denuncia e, per fortuna, gli agenti della polizia di Athens-Clarke, Atlanta (Georgia -Stati Uniti) ci hanno messo soltanto un'ora per ritrovare la macchina. La bimba, impaurita e infreddolita, si trovava ancora nell'abitacolo.

Auto rubata con dentro una bimba: rintracciata dopo un'ora

Come raccontato dai media americani, dopo averla trovata, l'agente in servizio ha subito pensato ad abbracciarla e consolarla, per poi portarla in commissariato e restituirla alle amorevoli cure della sua mamma. Il furto è avvenuto domenica 17 febbraio alle 19.15 ora americana e la piccola è stata ritrovata nella stessa auto, abbandonata in un parcheggio del Walmart nella Contea di Oconee, non molto distante dall'abitazione della donna.

La polizia di Athens-Clarke ha condiviso su Facebook il video del ritrovamento, ringraziando tutti gli agenti che hanno partecipato all'operazione, che ha permesso di riportare a casa sana e salva la bimba di 11 mesi.