Londra, auto sulla folla a Westminster: identificato l'autore dell'attacco

Ha un nome. L'uomo arrestato per terrorismo dopo essersi schiantato con l'auto sulla folla ieri a Westminster è stato identificato come Salih Khater, cittadino britannico di 29 anni, originario del Sudan. Lo riferiscono fonti governative, citate dalla Bbc. Tre persone sono rimaste ferite nel presunto attacco di ieri, ma sono state tutte dimesse dall'ospedale. Residente a Birmingham, Khater era noto alla polizia locale ma non ai servizi del MI5 o all'antiterrorismo.

Arrestato subito dopo che la sua Ford Fiesta argentata ha travolto ieri pedoni e ciclisti davanti al parlamento, l'uomo si è finora rifiutato di collaborare con le autorità. La polizia ha intanto perquisito tre abitazioni a Birmingham e Nottingham. La polizia tratta la vicenda come un atto di terrorismo "date le modalità, il fatto che appaia un atto deliberato, e il luogo simbolico" scelto. Nessun'altra persona era a bordo dell'auto, arrivata la sera prima a Londra da Birmingham. A bordo del mezzo non è stata trovata alcuna arma.