Babbo Natale che, invece di volare sulla sua slitta, nuota tra mante, pesci colorati ed un'avvenente sirenetta.

Si tratta dello spettacolo subacqueo che va in scena per le feste all'acquario Coex di Seoul, in Corea del Sud, per la gioia dei bambini e dei visistatori.

E le creature marine vere che vivono abitualmente nella grande vasca, sembrano adattarsi agli ospiti in costume e giocare con loro.