Baby box, il regalo della Finlandia ai genitori: cosa c'è dentro

La Finlandia è un Paese che da sempre ha a cuore le sorti dei futuri genitori. Un'attenzione che perdura nel tempo, dal lontano 1938, quando lo Stato scandinavo ha iniziato ad inviare alle neo-mamme una bella scatola piena di strumenti e oggetti utili per il primo anno di vita del bimbo o della bimba. Nella baby box c'è di tutto.

Circa 60 articoli di ogni genere, dai pannolini ai vestiti, dalla copertina alle lenzuola, passando per peluche, libri e prodotti per l'igiene del neonato. Un regalo che sarebbe gradito ad ogni genitore e che in Finlandia viene distribuito da Kela, l'ente pubblico di previdenza sociale, l'equivalente del nostro Inps.

Ma non finisce qui. Le mamme possono scegliere se ricevere questo kit maternità oppure un bonus di 170 euro. Nella maggior parte dei casi le donne scelgono la baby box. Siete curiosi di vedere cosa c'è dentro questa scatola “magica”? Sulla pagina YouTube dell'ente sono disponibili diversi filmati che mostrano il contenuto della baby box. Ecco uno dei più recenti: