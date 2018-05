Bimba di 2 anni uccisa per errore dalla polizia: ora i genitori rischiano l'espulsione

Mawda, due anni, è la bambina di origine curda uccisa nella notte tra il 16 e il 17 maggio, quando un poliziotto belga, durante un inseguimento, ha deciso di sparare sul furgone su cui stava scappando con la sua famiglia e una ventina di altre persone dirette clandestinamente nel Regno Unito.

Papà e mamma arrestati

Se la piccola Mawda è morta, non è stata solo colpa del poliziotto che ha deciso di sparare contro la vettura su cui la bimba si trovava insieme alla famiglia, ma è anche colpa dei suoi genitori: sta facendo discutere - riporta EuropaToday - l'affermazione di Bart De Wever, sindaco di Anversa e leader del partito separatista fiammingo, la N-VA, sulla morte della piccola. Ferita alla testa, la piccola è morta poco dopo nell’ambulanza, mentre il padre e la madre erano stati arrestati.

"I suoi genitori non sono solo delle vittime, devono pensare anche alle loro responsabilità", ha affermato De Wever in un'intervista al canale fiammingo VTN news. "La famiglia irachena ha fatto richiesta di asilo in Germania. Poi si è trasferita illegalmente in Inghilterra, per essere in seguito deportata nuovamente in Germania".

"Alla fine dell'anno scorso, la loro richiesta di asilo era stata respinta e da allora sono stati arrestati nel nostro Paese tre volte mentre volevano tornare in Inghilterra. Sono stati persino arrestati una volta con i loro bambini in un furgone refrigerato", ha ricordato il sindaco di Anversa, per poi concludere: "Anche se la morte di un bambino può essere tragica, dobbiamo avere il coraggio di indicare la responsabilità dei genitori", aggiungendo addirittura che "parlare di queste persone come vittime non mi sembra giusto".

Le parole del leader dei separatisti sono state stigmatizzate da più parti. I genitori della piccola hanno già ricevuto un ordine di espulsione insieme all'altro figlio di 4 anni.

