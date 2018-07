Trovati i ragazzi nella grotta: "Forse ci vorranno mesi per tirarli fuori sani e salvi"

Sono tutti vivi, e stanno bene, nonostante la stanchezza. I dodici giovani calciatori e il loro allenatore rimasti bloccati in una grotta in Thailandia dal 23 giugno sono vivi e i sommozzatori sono al lavoro per tirarli tutti fuori. Ma sarà un'impresa lunga e complessa

L'annuncio di ieri del governatore della provincia di Chiang Rai è arrivato dopo una conferenza stampa che aveva invece fatto presagire il peggio. Il Paese, e il mondo intero, seguono col fiato sospeso le operazioni di recupero.

Il mondo segue col fiato sospeso

I giovani, con età compresa gli 11 e i 16 anni, e il loro allenatore si erano avventurati nella grotta di Tham Luang al termine di un allenamento di calcio ed erano rimasti bloccati dalle forti piogge monsoniche.

I soccorsi sono estremamente difficili, non esistono infatti mappe della grotta fatta a più stanze e cunicoli. Per essere portati in superficie i ragazzi inoltre dovranno indossare maschere e ossigeno, non sarà semplice. Sono sopravissuti perché avevano scorte alimentari sufficienti alla sopravvivenza e hanno raggiunto l'ultima caverna, quella più grande, dove c'era aria a sufficienza.

"Mesi per tirarli fuori"

Secondo una fonte dell'esercito potrebbero volerci oltre quattro mesi per riportare il gruppo in superficie, in caso di piogge e maltempo persistente. Tutti i soccorritori sperano di riuscire a fare più in fretta, ma non sarà questione di "poche ore". Un video diffuso dalle forze speciali della Marina thailandese mostra il momento del ritrovamento del gruppo: presentano chiari segni di denutrizione, ma sono in grado di camminare sulla sponda fangosa rialzata, dove hanno trovato riparo per oltre 220 ore. Saranno addestrati alle immersioni durante tutta la stagione delle piogge, per attendere che il rischio di precipitazioni scenda, e saranno nutriti e assistiti.

Il video integrale del ritrovamento

Video Marina Thailandese