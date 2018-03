Bombardati, sfollati, affamati, senza scuole né aiuti: i bambini siriani traditi dal mondo intero

Più di due milioni di persone, di cui la metà sono bambini, vivono ancora in Siria in zone dove non arrivano aiuti umanitari, nelle quali ogni giorno almeno 37 civili vengono uccisi, ogni due viene attaccata un’ambulanza e ogni tre un operatore sanitario viene colpito.

Questa è la drammatica realtà di chi vive nelle aeree di Idlib, Ghouta, Homs Settentrionale e Dara’a, nel sud del Paese: sono le quattro “de-escalation zone” dei combattimenti, le quattro “zone cuscinetto” della Siria definite da Russia, Turchia e Iran dopo i colloqui di pace ad Astana a metà 2017.

Save the Children torna a denunciare questa situazione con il rapporto “Voci dalle aree di pericolo”, in occasione del settimo anniversario della guerra in Siria, redatto grazie alle testimonianze raccolte sul campo in quelle aree dove non dovrebbero esserci bombardamenti e dove gli aiuti umanitari dovrebbero poter accedere liberamente. Quello che si è visto negli ultimi mesi a Idlib e nel Ghouta orientale dimostra il contrario. La ong lancia inoltre una provocatoria app, dal titolo “La guerra non è un gioco” (scaricabile a questo link), con cui le persone vengono invitate a provare l’esperienza di un bombardamento sulla propria casa, quegli stessi bombardamenti che ormai da anni fanno parte della vita quotidiana di migliaia di bambini siriani.

Vivere con il terrore quotidiano dei bombardamenti

Sono migliaia le famiglie che vivono ancora oggi nascondendosi per la maggior parte del tempo. Ad Arbin, una città del Ghouta orientale, 1400 famiglie vivono in una rete di 75 scantinati e rifugi sotterranei (più della metà senza acqua, servizi igienici o sistemi di ventilazioni), “come se fossero in una tomba”, raccontato gli operatori sanitari. In questi 75 rifugi ci sono 100 pazienti diabetici, 110 pazienti con gravi problemi di pressione sanguigna, 20 pazienti asmatici. Succede ad Arbin, succede in tante altre città. “Prima dell’inizio della guerra, qui i bambini vedevano gli aerei volare nel cielo e sognavano di prenderne uno per viaggiare. Ora invece per loro è diventata una fobia. Quando vedono un aereo pensano che li ucciderà. E ci sono i razzi-elefanti, li chiamano così perché emettono un suono simile a quello di un elefante. Quando gli insegnanti a scuola chiedono ai bambini di disegnare qualcosa, alcuni di loro disegnano elefanti volanti che cadono a terra e distruggono ogni cosa”, racconta un papà che vive nel Ghouta est.

Un Paese di sfollati

Negli ultimi tre mesi del 2017, in tutta la Siria più di un milione di persone è dovuta fuggire dalle proprie case, con un aumento del 60% dall’annuncio della creazione delle zone di de-escalation. Ad oggi, gli sfollati interni in Siria sono circa 6 milioni. Uno dei più grandi movimenti di persone degli ultimi anni - oltre 385mila persone - è stato provocato dai combattimenti nella zona di Idlib: le famiglie si sono rifugiati dovunque fosse possibile, accettando a volte di pagare affitti altissimi, oppure trovano rifugio in edifici danneggiati dalle bombe o nei campi senza servizi di base, finendo magari in 11 dentro un’unica tenda, immersi dal fango. Sfollamenti di massa si stanno verificando anche in altre aree del paese dove si è intensificata l’azione militare: circa 30.000 persone sono fuggite delle loro case ad Afrin, da gennaio 2018, e molte altre sono ancora sfollate e vivono in condizioni precarie dopo la fuga dalle offensive dello scorso anno intorno a Raqqa e Deir-ez-zour.

Il dramma dei bambini ridotti alla fame

Nel Ghouta orientale, ora i tassi di malnutrizione infantili sono tra i più alti mai registrati durante il conflitto in Siria: almeno un bambino su quattro è malnutrito e più di un terzo ha una crescita rachitica. Prima che le lezioni fossero sospese a causa dell'insicurezza, gli insegnanti hanno riferito a Save the Children di episodi quotidiani di bambini svenuti dalla fame nel bel mezzo delle lezioni. Tassi di denutrizione si registrano anche tra i bambini in fuga dai combattimenti di Idlib. Nel gennaio 2018, più di un terzo dei bambini sfollati mostrava infatti segni di anemia e il 6,5% delle donne sfollate o in allattamento era malnutrito. Eppure, due anni fa il Segretario generale delle Nazioni Unite aveva affermato che l'uso della fame come arma nel conflitto in Siria equivaleva a un crimine di guerra: due anni questa tattica si è persino intensificata.

Emergenza medica

Sono sempre più frequenti gli attacchi sui servizi sanitari in tutta la Siria, tra cui ospedale, ambulanze e ambulatori (quasi uno ogni due giorni) e sono almeno 77 gli operatori sanitari uccisi o feriti. Più del 60% di questi attacchi si sono verificati nei governatori della Siria nord-occidentale di idlib, Hama e Aleppo. Solo nel Ghouta orientale, in soli cinque giorni a febbraio sono stati segnalati attacchi a 14 ospedali, 3 centri sanitari e 2 ambulanze, mentre vengono regolarmente negati i permessi di evacuazione a più di 120 bambini che hanno bisogno di urgenti trattamenti salva-vita e vengono così condannati a morte dall'assedio. Non un solo bambino malato è stato evacuato da quando è stata adottata la risoluzione ONU 2401 per il “cessate il fuoco”. Ogni giorno, gli operatori si trovano a dover fare i conti con la mancanza di attrezzature di base, medicinali e elettricità. In queste condizioni si muore anche per malattie facilmente prevenibili come il diabete e l’ipertensione. Un ragazzo di 16 anni, ferito in un bombardamento a Douma nel quale sono morti la nonna, la zia e un cugino, è stato anestetizzato “con u ago scaduto da tre anni”, racconta un operatore: il ragazzo ha il midollo spinale danneggiato e le gambe paralizzate.

Educazione sotto attacco

In questo contesto drammatico, il 45% delle scuole in Siria non funziona più Nel Ghouta orientale, da inizio gennaio più di 60 istituti sono stati colpiti dai bombardamenti, 18 sono stati completamente rasi al suolo e più di 57mila alunni hanno dovuto interrompere o abbandonare la scuola. Uno degli attacchi più gravi è avvenuto quando i proiettili hanno colpito il parco giochi di una scuola a Jisreen, nel Ghouta orientale, dove si trovavano 400 ragazzi e proprio mentre i bambini terminavano le lezioni di metà mattina. Cinque alunni tra gli otto e gli undici anni sono stati uccisi e almeno altri 26 sono rimasti feriti, tra cui un ragazzo a cui hanno dovuto amputare entrambi i piedi. I bambini siriani passano il loro tempo a scuola ascoltando con terrore il suono degli aerei e dei missili sopra la loro testa. Dopo sette anni di guerra, che hanno interrotto l’apprendimento di un’intera generazione di bambini, il livelli di conoscenza e istruzione dei piccoli siriani si sta abbassando.

“Chiediamo la cessazione immediata de i combattimenti per consentire alle organizzazioni umanitarie come Save the Children di fornire aiuti salvavita alle centinaia di migliaia di bambini intrappolati nel Ghouta orientale e in altre aree duramente colpite dal conflitto. La comunità internazionale non può tollerare oltre e lasciare che una generazione di bambini soffra in questo modo”, dice Filippo Ungaro, direttore della Comunicazione e delle Campagne di Save the Children. “I bambini della Siria sono stati traditi dal mondo per troppo tempo”.