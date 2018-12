Migranti al confine tra Usa e Messico, bambini identificati con numeri scritti sul braccio

I migranti che arrivano al confine tra Messico e Stati Uniti si ritrovano ad essere identificati con dei numeri scritti sul braccio. Una pratica che ricorda i tatuaggi che i nazisti imprimevano sulla pelle dei prigionieri nei campi di sterminio.

Una giornalista delle rete televisiva americana Msnbc ha diffuso un video di alcuni bambini migranti in attesa di passare il confine che scoprono i polsi e mostrano i numeri scritti loro sul braccio dagli agenti della polizia di frontiera messicana (non quindi dai funzionari americani, come ha precisato il quotidiano israeliano Haaretz). Gli stessi numeri vengono scritti sul braccio anche degli adulti.

Children, with numbers on their arms & their lives on the line wait to cross into the US from Juarez, Mexico. More tonight with @Lawrence on @TheLastWord #MSNBC pic.twitter.com/J4k7NWwNzP