Sette bambini morti in un incendio nella loro casa

Sette bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia, sono morti soffocati a causa di un incendio scoppiato nella loro casa negli Emirati Arabi Uniti (Eau). Il sito del quotidiano Gulf News riferisce che il fatto è avvenuto a Rol Dhadna.

Le vittime erano quattro sorelle e tre fratelli, di età compresa tra i 5 e i 13 anni.

L'incendio si è sprigionato nelle prime ore di oggi per cause che non sono ancora state accertate. Fonti mediche hanno confermato che i sette bambini sono morti per soffocamento. Rol Dhadna, un villaggio situato circa 115 chilometri a nord-est di Dubai, si trova nell’emirato di Fujairah, uno dei sette che compongono il Paese.