Sei bambini sono morti dopo aver contratto un'infezione in un centro di cura

Sei bambini sono morti dopo aver contratto un'infezione da adenovirus in un centro di cura pediatrico a Haskell, nel New Jersey. Altri dodici bambini, in cura nella stessa struttura, sono stati infettati. Il Dipartimento della Salute dello Stato sta lavorando sulla diffusione del virus e ha imposto al centro, il Wanaque Center for Nursing and Rehabilitation, di non accettare nuovi pazienti prima che la situazione sia risolta. I bambini ricoverati al Wanaque Center sono generalmente pazienti lungodegenti. E' in corso un'inchiesta, vige ancora il massimo riserbo e non sono state rese note le date dei decessi né l'età dei piccoli pazienti.

L'adenovirus può causare una serie di malattie da lievi a gravi, anche se quest'ultime sono molto rare. Chi ha un sistema immunitario indebolito o soffre di problemi cardiaci e respiratori si trova in condizioni più a rischio di sviluppare una malattia da un'infezione da adenovirus, secondo i Centers for Disearse Control and Prevention. Il focolaio di infezione, causato dall'adenovirus di tipo 7, "sta colpendo bambini clinicamente fragili con sistemi immunitari gravemente compromessi", ha fatto sapere il Dipartimento.

Dal Wanaque Center fanno sapere di star collaborando attivamente con le autorità sanitarie mentre il personale della struttura sta seguendo "tutte le misure di controllo e prevenzine delle infezioni disponibili al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei pazienti". Intanto pochi giorni fa il sindacato degli infermieri che lavorano nella struttura aveva in precedenza segnalato di essere in carenza di organico, come riporta la Cnn, e secondo The Health Professionals and Allied Emplyess (HPAE) queste carenze potrebbero aver portato a "cattive pratiche di controllo delle infezioni".