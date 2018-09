Scoperta shock in ospedale: bimbi morti nascosti dentro scatole di cartone

Bimbi morti chiusi dentro buste di plastica e nascosti dentro delle scatole. Questo l'orrore scoperto durante una visita a sorpresa delle autorità in un ospedale di Nairobi, in Kenya.

Il governatore di Nairobi, Mike Sonko, si è infatti recato in visita al Pumwani Maternity Hospital dopo aver ricevuto notizia di casi di negligenza e altri episodi sospetti. Secondo i media locali, Sonko avrebbe ricevuto un video che mostrava alcuni membri dell'amministrazione trasportare dei corpi attraverso i reparti.

In un video diffuso online si vede il governatore fare irruzione dell'ospedale e fare domande sul numero di bambini morti nella struttura, discutendo animatamente con alcuni membri dello staff che avevano ammesso inizialmete la morte di un solo bambino. Sonko ha anche scoperto che l'ospedale operava in quel momento senza un ostetrico-ginecologo, che avrebbe dovuto essere in servizio e che invece non si era presentato. Poi la scoperta: in una scatola c'era il corpo di un bambino, in un'altra sei e in un'altra ancora cinque.

Earlier today I made an impromptu visit to Pumwani Hospital after receiving complaints over cases of laxity at the facility. I immediately suspended the hospital’s Spt Dr Catherine Mutinda & two others, after uncovering 12 bodies of infants who died at the hospital mysteriously. pic.twitter.com/YVhCY7MeJi — Mike Sonko (@MikeSonko) 17 settembre 2018

Kenya, sanità al collasso

Sonko ha poi sospeso un medico e altri due membri dello staff, pubblicando poi sui social il video dell'ispezione nell'ospedale. Il Pumwani Maternity Hospital non ha una camera mortuaria interna e non è insolito che i cadaveri vengano messi dentro scatole in attesa di essere trasferiti alla morgue, come ha raccontato un medico sul quotidiano online Standard. La sanità pubblica in Kenya è al collasso, ricorda la Cnn: si tratta di un sistema sanitario affollato e con carenza di fondi.