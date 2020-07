Due bambini si lanciano dalla finestra al terzo piano per sfuggire a un incendio: sono salvi

Due bambini di tre e dieci anni si sono salvati da un incendio gettandosi dal terzo piano. È successo a Grenoble, nel sud est della Francia.

L'appartamento in cui si trovavano, nel quartiere di Villeneuve, è andato a fuoco. Avvolti dal fumo, i due bambini si sono gettati nel vuoto e sono stati letteralmente presi al volo da un gruppo di persone che si era radunato sotto alle loro finestra. Il bimbo più grande ha aiutato prima il più piccolo a scavalcare la ringhiera e sporgersi nel vuoto, tenendolo per i vestiti e poi lasciandolo andare. A quel punto, dopo averlo visto tratto in salvo, si è lanciato anche lui, finendo tra le braccia dei soccorritori, dieci metri più giù.

Sui social network è diventato virale un filmato amatoriale che riprende il momento in cui i due bambini saltano giù dalla finestra e vendono salvati. "È stata una scena eroica. Non ho mai visto tanta solidarietà, aiuto e coraggio. È qualcosa che non dimenticherò mai", ha detto a BFM.tv Souhaila Saidi, che ha girato il filmato ripreso da numerosi media locali, mentre su Facebook il sindaco di Grenoble Éric Piolle si è congratulato con i residenti di Villeneuve per quello che ha definito un "eroico salvataggio".

I due bambini sono stati portati in ospedale, dove sono stati curati per respirato i fumi dell'incendio, mentre alcuni degli adulti che si erano radunati sotto alla finestra per salvarli hanno avuto bisogno delle cure dei medici per alcune lesioni riportate durante il salvataggio.

