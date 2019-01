Bimbo caduto nel pozzo, non ci sono buone notizie: "Serve tempo per raggiungerlo"

Non arrivano le buone notizie che in tanti aspettavano nel corso del weekend: ci vorranno ancora almeno 24 ore per permettere ai soccorritori - che lavorano senza sosta, notte e giorno, in Spagna - di raggiungere Julen, il bambino caduto in un pozzo vicino a Malaga il 13 gennaio scorso: lo hanno riferito i responsabili delle operazioni.

A causa della natura rocciosa del terreno, procede a fatica la perforazione di un pozzo parallelo a quella naturale, iniziata sabato. Al momento è stata raggiunta una profondità di 52 metri, rispetto ai 60 che sono necessari per poi scavare un tunnel per arrivare al punto dove si ritiene (non c'è la certezza) che il piccolo Julen si possa trovare.

Bambino caduto nel pozzo: ultime notizie

Il bambino era precipitato in un pozzo dal diametro di 25 centimetri due domeniche fa, dopo essersi allontanato insieme ad altri bimbi da un pranzo di famiglia nella zona collinare di Totalan. Un uomo di passaggio aveva dato l'allarme, e si era messa in moto la macchina dei soccorsi: in nove giorno non si è avuto alcun segno di vita del bimbo, ma si continua a sperare, e così sarà fino a quando non si raggiungerà il punto dove è caduto Julen.

La famiglia, i genitori José e Vicky, non smettono di credere al miracolo: “Abbiamo un angelo lassù che ci aiuta”. L'angelo è il primo figlio della coppia, morto a tre anni per un infarto nel 2017.

L'attesa dei familiari fuori dal pozzo: si spera ancora (Ansa)