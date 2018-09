Barcellona, violenti scontri tra polizia e indipendentisti

Scontri e violenza per le strade di Barcellona, in Spagna. La polizia è intervenuta per impedire che i circa 6mila manifestanti degli autonominati Comités de Defensa de la República (CDR), sigla della sinistra indipendentista, attaccassero la manifestazione convocata dai sindacati della polizia nazionale.

La manifestazione, alla quale hanno preso parte circa 2mila agenti della Policia Nacional e della Guardia Civil, era stata convocata per ricordare l'operazione di polizia di un anno fa, contro il referendum per l'indipendenza, e per chiedere l'equiparazione degli stipendi a quelli della polizia regionale catalana, più alti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ancora incerto il numero dei feriti, mentre i media spagnoli riferiscono che la polizia catalana ha effettuato almeno un arresto.