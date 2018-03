Cesare Battisti, la svolta a un passo: il presidente può estradarlo in Italia

Torna in auge l'ipotesi di estradizione per Cesare Battisti, ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo (Pac), fuggito in Brasile nel 1981 per scampare alla legge italiana. L'apertura all'estradizione arriva direttamente dalla Procura Generale brasiliana che ha inviato un parere al Supremo Tribunale Federale (Stf): “La decisione sull'estradizione di Cesare Battisti spetta esclusivamente al presidente della Repubblica, Michel Temer”.

Respinto dalla Procuratrice Raquel Dodge la tesi della difesa di Battisti, secondo cui il decreto con il quale l'ex presidente Lula Da Silva impedì l'estradizione dell'ex terrorista non poteva essere modificato dal presidente attualmente in carica. Dal mese di dicembre 2017 il Brasile ha imposto il braccialetto elettronico a Battisti, che era stato fermato ad ottobre mentre cercava di oltrepassare il confine con la Bolivia.