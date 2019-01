Battisti con occhiali scuri e pizzetto: il video degli istanti prima della cattura

Occhiali scuri e pizzetto, Cesare Battisti camminava per le strade di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, quando è stato catturato. In un video diffuso dal profilo Twitter della Polizia di Stato, si vede l'ex leader dei Proletari armati per il comunismo, maglietta nera e jeans, camminare spedito tra i negozi pochi istanti prima che lo prendessero: sulle sue tracce un team di poliziotti di Criminalpol, Antiterrorismo e Digos di Milano che, con la collaborazione dell'intelligence italiana, lo ha pedinato fino all'arresto da parte della polizia boliviana.

Cesare Battisti arrestato: il video

L'ex membro dei Proletari armati per il comunismo (Pac) è stato catturato a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, dall'Interpol e da agenti dell'Aise. Condannato in Italia a due ergastoli per quattro omicidi, Battisti si era reso irreperibile dal dicembre scorso, dopo l'ordine di arresto emesso da Luiz Fux, giudice del Tribunale Supremo brasiliano e il decreto di estradizione firmato dal presidente uscente Michel Temer. Ora si attende che l'ex terrorista venga rimandato in Italia. "Non è escluso" che Battisti arrivi a Roma "già nella serata di oggi o nella giornata di domani" spiegano all'Adnkronos fonti del governo. Quanto ai tempi, molto dipenderà dalla celerità delle procedure di espulsione dalla Bolivia.

L'estradizione in Italia potrebbe avvenire "direttamente dalla Bolivia o dopo un momentaneo trasferimento di Battisti in Brasile". Il premier Giuseppe Conte precisa su Facebook che "un nostro aereo è in viaggio per la Bolivia dove atterrerà verso le ore 17 (ora italiana), con l'obiettivo di prendere in consegna Battisti e riportarlo in Italia". Mentre il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, conferma che il lavoro continua affinché l'estradizione possa avvenire nei tempi più rapidi.

