La magica biblioteca in legno e vetro immersa nella natura

Non lontano da Pechino, in Cina, esiste un luogo magico, dove il tempo sembra fermarsi. Una biblioteca in legno in una valle dominata da montagne. Un rettangolo immerso in un bosco, nel bel mezzo del nulla, la cui immagine si rispecchia in un fiume.

Un posto fuori dal mondo che attira centinaia di visitatori, dove rilassarsi, leggere un libro in pace e trovare un po' di serenità. La biblioteca Liyuan, ai margini del villaggio di Jiaojiehe, è allo stesso tempo naturale e di design. La struttura è in vetro e acciaio ma la facciata è costituita dai ramoscelli in legno degli alberi circostanti, disposti in orizzontale. Si entra passando su un ponticello e all'interno, una volta preso un libro dagli scaffali, si può leggere seduti a terra o sulle piattaforma sopraelevate.

Possono accedervi solo 40 persone alla volta e si fa la fila. E' aperta esclusivamente nei weekend. Molti vengono qui solo per scattare foto, come un'attrazione turistica. Altri per leggere. E il proprietario, che vuole sia un posto speciale per la lettura, ha vietato di recente di scattarvi foto all'interno.

"La gente viene qui perché l'architettura è davvero particolare. Anche le persone a cui non piace leggere tutti i giorni quando arrivano è come se venissero invogliate a leggere dall'ambiente interno particolare e dall'atmosfera". "Io ci vengo per leggere e stare bene, mi piace leggere fin da quando ero piccola, così sono andata alla ricerca di luoghi dove creare e rimanere il più possibile per godermeli".