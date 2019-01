Una bimba di 4 anni è morta in un naufragio nel mare Egeo

Naufragio di migranti nel Mar Egeo. Il corpo di una bambina di quattro anni è stato recuperato dalla Guardia Costiera turca intervenuta per soccorrere un gruppo a bordo di un gommone che imbarcava acqua al largo della Turchia. Non è chiaro quante persone fossero a bordo del gommone, naufragato all'altezza del distretto di Kusadasi, nella provincia sudoccidentale di Aydin.

Secondo i media turchi le operazioni di salvataggio e ricerca dei dispersi sono ancora in corso. I migranti a bordo sarebbero di nazionalità irachena. Almeno 46 persone sono state salvate, tra i superstiti anche donne e bambini.

Unicef, 15 bambini morti di freddo e stenti in Siria

Intanto, secondo l'UNICEF, almeno 8 bambini sono morti al confine sud occidentale della Siria con la Giordania a causa del freddo e delle precarie condizioni di vita. Molte delle vittime avevano meno di 4 mesi e il più piccolo era nato da solo un’ora.

"A Rukban, dove l’80% delle circa 45.000 persone sono donne e bambini, il freddo intenso e la mancanza di cure mediche per le madri prima e durante il parto e per i neonati, hanno acuito le già difficili condizioni di vita per i bambini e le loro famiglie", ha fatto sapere Geert Cappelaere, Direttore regionale dell’UNICEF in Medio Oriente e in Nord Africa.

Altri sette bambini sarebbero morti nella Siria Orientale. Secondo l'UNICEF le dure violenze ad Hajin nell’area di Deir-Ez-Zor hanno causato lo sfollamento di circa 10.000 persone dallo scorso dicembre. Il viaggio difficile e pericoloso avrebbe causato la morte di 7 bambini, molti con meno di un anno di vita.