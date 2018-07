Thailandia, corsa contro il meteo: nella grotta restano in 4 oltre all'allenatore

I soccorritori guideranno oggi i restanti cinque membri della squadra di calcio giovanile fuori dalla grotta di Mae Sai dove sono rimasti intrappolati lo scorso 23 giugno a causa della pioggia nel Nord della Thailandia. Lo ha detto ai giornalisti il responsabile dell'operazione di salvataggio.

Thailandia, ultime notizie

Quattro ragazzi e il loro allenatore di 25 anni "saranno estratti oggi", ha detto il capo dei soccorritori, Narongsak Osottanakorn. Usciranno anche un medico e tre sommozzatori SEAL della Marina thailandese, che sono rimasti con il gruppo poco dopo essere stati bloccati su una sporgenza fangosa nella profondità del complesso di grotte di Tham Luang.

Finora otto ragazzi di età compresa tra i 12 e 16 anni sono stati portati fuori dalle grotte da una squadra di esperti sommozzatori, impegnati per due giorni.

Uno di loro sembra avere una infiammazione polmonare e un altro aveva, al momento del ricovero, il battito cardiaco rallentato, ma entrambi stanno migliorando, ha precisato Jedsada Chokedamrongsoo, segretario generale del ministero della salute thailandese. In precedenza, un responsabile sanitario aveva descritto le condizioni mentali e fisiche degli otto giovanissimi salvati "buone", aggiungendo che saranno tenuti in ospedale per circa una settimana.

La missione di salvataggio di ieri, che ha visto quattro ragazzi tirati fuori prima del tramonto e portati all'ospedale di Chiang Rai, ha richiesto circa nove ore. "Oggi (martedì) speriamo di essere più veloci", ha precisato Narongsak a riguardo della complessa e pericolosa operazione che comporta l'immersione attraverso camere strette e allagate.

La missione di oggi nella grotta di Mae Sai

All'operazione, che è iniziata alle 10,08 (ora locale), prendono parte 19 sommozzatori. A condurre il nuovo salvataggio saranno gli stessi sommozzatori esperti, che conoscono già il tunnel e sanno come muoversi. Indossando maschere integrali, i ragazzi - scortati durante il tragitto da due soccorritori - nuoteranno attraverso chilometri di tunnel fangosi e frastagliati: Per percorrere i 3 kilometri che li separano dalla salvezza impiegheranno oltre tre ore.

Attraversare il tunnel non è stato semplice. I soccorritori devono nuotare attraverso la grotta tenendo i ragazzi sotto ai loro corpi, staccando i serbatoi di ossigeno per poter attraversare alcuni dei tratti più stretti.

Sopravvissuti invitati a Mosca per la finale dei Mondiali

I giovani calciatori intrappolati non hanno detto di aver visto animali all'interno della grotta, confortando i medici che temevano infezioni provenienti da pipistrelli o altri animali. Campioni dei prelievi che sono stati fatti loro sono stati comunque inviati a un laboratorio di Bangkok per analisi approfondite ed escludere infezioni non riconosciute nel centro locale. Rimarranno ricoverati una settimana, per garantire la piena ripresa del loro sistema immunitario indebolito. Tutti stanno prendendo antibiotici e sono nutriti con riso bollito, pane e crema di cioccolato, dopo le gelatine ad alto contenuto energetico e di minerali ma facilmente digeribili con cui sono stati alimentati mentre erano ancora intrappolati per recuperare le forze necessarie a uscire.

Niente televisione o giornali, nessuna notizia quindi sulla vicenda che ha avuto risonanza mondiale. Di certo invece potranno vedere la finale dei mondiali, dopo che i medici non autorizzano il loro viaggio a Mosca, dove gli aveva invitati il presidente della Fifa.