Julen, un errore di calcolo complica i soccorsi del bimbo caduto nel pozzo

Per il salvataggio del bimbo caduto nel pozzo doveva essere il giorno della verità, ma dalla Spagna arrivano purtroppo novità che fanno letteralmente cadere le braccia. Oggi a Totalán, nei pressi di Malaga in Spagna, i soccorritori avrebbero dovuto raggiungere il bimbo di due anni da più di una settimana bloccato a 70 metri di profondità in un pozzo largo appena 25 centimetri, ma nel corso delle operazioni i minatori hanno avuto un nuovo problema.

Come spiega il quotidiano locale Lavanguardia la squadra di soccorritori al lavoro per salvare Julen è infatti stata costretta ad interrompere le operazioni per allargare il tunnel verticale terminato solo ieri. Impossibile infatti per la squadra di minatori scendere fino alla profondità richiesta per iniziare a scavare manualmente il tunnel di collegamento tra il nuovo pozzo e quello in cui si dovrebbe trovare il piccolo Julen.

Julen, le ultime notizie sul bambino caduto nel pozzo

Potrebbero infatti rimanere bloccati loro stessi a 40 metri di profondità e ad ogni modo non riescono a scendere fino ai previsti 60 metri con gli strumenti necessari per proseguire le operazioni.

Ora è stata presa in considerazione l'opzione più sicura, ovvero quella di rimpire di terra il tunnel appena scavato per poi perforarlo con un diametro maggiore.

Una nuova battuta d'arresto che causerà un ritardo nelle operazioni: ora gli stessi soccorritori hanno deciso di non diffondere nuove previsioni sui tempi in cui verranno portate a termine tutte le operazioni necessarie per permettere di scavare la galleria orizzontale di quattro metri necessaria per raggiungere la posizione in cui si pensa si trovi il piccolo Julen.

C'è un piccolo problema con l'installazione del tubo del tunnel attraverso il quale i minatori devono entrare" ha spiegato a La Vanguardia Juan Lopez-Escobar, delegato del Collegio ufficiale degli ingegneri minerari del Sud.

Bimbo caduto nel pozzo, ultime notizie

Per capire la difficoltà delle operazioni va chiarito come non si possa prescindere dalla messa in sicurezza di questo nuovo tunnel in cui dovranno intervenire i minatori asturiani che si caleranno con una capsula simile a quella utilizzata nel 2010 per il salvataggio dei minatori cileni. Al termine delle operazioni la speranza è di trovare Julen ancora in vita.

I genitori di Julen, José e Vicky, non smettono di credere al miracolo: "Abbiamo un angelo lassù che ci aiuta". L'angelo è il primo figlio della coppia, morto a tre anni per un infarto nel 2017.