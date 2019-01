Bimbo nel pozzo, la dinamica di una tragedia (annunciata): come è caduto il piccolo Julen

Il salvataggio di Julen, il bambino di due anni caduto in un pozzo in Spagna, sta entrando nella fase finale scrive il quotidiano La Vanguardia. Il bambino è intrappolato in un pozzo nelle campagne di Totalán, nei dintorni di Malaga, dallo scorso 13 gennaio, e da allora decine di operai hanno lavorato instancabilmente per tirarlo fuori. Purtroppo per ora senza successo. Questa mattina, poco dopo le nove, sono state completate le operazioni per allargare il tunnel verticale terminato l’altro ieri. Intorno a mezzogiorno una squadra di minatori inizierà a scavare manualmente per arrivare al punto esatto in cui i tecnici pensano si possa trovare il bambino.

Le speranze purtroppo si sono ridotte al lumicino: Julen è bloccato da più di 10 giorni a 71 metri di profondità in un pozzo largo appena 25 centimetri.

Bimbo caduto nel pozzo, il papà di Julen: "Voglio credere che sia ancora vivo"

Ma nonostante tutto si continua a scavare. E i genitori del bambino cercano di mantenere viva la speranza. "Voglio credere con tutte le forze che mio figlio sia ancora vivo" ha detto davanti alle telecamere di Pomeriggio 5 il papà di Julen, José Rosello, che nella vita ha già perso un figlio, morto per arresto cardiaco a tre anni. "Nessuno può capire ciò che stiamo passando, io so che tantissimi genitori ci stanno vicino e dicono di capirci ma possono solo immaginare il nostro dolore".

Parla il papà di Julen: video

(Il filmato di Pomeriggio Cinque)

Bimbo caduto nel pozzo, l’inchiesta va avanti: cosa sappiamo finora

Se dei tentativi di salvare la vita al piccolo Julen si è scritto molto, non è ancora chiara la dinamica della tragedia. E ovviamente bisognerà accertare le responsabilità di quella che non sembra proprio una fatalità. Come ha fatto il bambino a cadere in un pozzo profondo un centinaio di metri? E perché nessuno si era preoccupato di metterlo in sicurezza? Sul caso il tribunale di Malaga ha aperto un'inchiesta per ricostruire con esattezza l'accaduto.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Julen, la drammatica chiamata al 112: "Aiutateci, c’è un bambino nel pozzo"

Ma prima di raccontarvi dell’inchiesta, ricostruiamo brevemente la dinamica della tragedia, avvenuta in un terreno di proprietà di alcuni parenti della famiglia Rossellò. Tutto ha avuto inizio alle 13:57 di domenica 13 gennaio, quando al centro di emergenza di Malaga è arrivata una telefonata. A chiamare era una donna: "Un bambino è caduto in un buco di circa 40 centimetri di diametro. Dovete salvarlo, la madre sta piangendo e urlando". (Foto in basso El Pais)

A quanto si è appreso, la donna e suo marito stavano facendo una passeggiata quando hanno sentito delle urla provenire da una proprietà rurale vicino a Totálan, una città a pochi chilometri da Malaga, in Andalusia. Il proprietario della terra e sua moglie, cugini dei genitori del bambino, erano in stato di choc e non avevano ancora allertato i soccorsi. Così sono stati i due escursionisti a telefonare al 112.

Lunedì la Guardia Civil ha iniziato ad interrogare i testimoni per ricostruire i fatti. Il padre di Julen, José, ha detto che poco prima della tragedia la moglie stava facendo una telefonata, mentre lui teneva d’occhio il bambino. L’uomo si è distratto qualche secondo per cercare un pezzo di legna, quando una sua parente si è accorta che Julen era scappato.

Il padre ha provato ad inseguirlo, ma quando stava per raggiungerlo - era a circa 15 metri di distanza - Julen è scomparso nelle viscere della terra. L’uomo ha iniziato a rimuovere le pietre dal bordo del pozzo tentando di raggiungere disperatamente il bambino con la sua mano. Ha sentito Julen piangere, poi il bambino è sparito nel nulla.

Le indagini: perché il pozzo non era coperto?

Il buco era stato scavato per cercare l’acqua. Gli inquirenti hanno interrogato anche il proprietario dell’azienda che ha eseguito la trivellazione, il quale sostiene di aver coperto il pozzo al termine dei lavori, sia i proprietari della fattoria. I due si sarebbero rimpallati le responsabilità a vicenda: l’azienda sostiene che qualcuno abbia eseguito altri lavori successivamente, scoprendo quindi anche il pozzo, dal momento che il terreno risultava ribassato.

L’unica cosa certa è che le trivellazioni non avevano i permessi necessari, come confermato dalle fonti del governo regionale andaluso la settimana scorsa. Le stesse fonti hanno sottolineato che il dipartimento minerario regionale non aveva alcuna documentazione sulla trivellazione.