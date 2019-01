Bimbo caduto nel pozzo, ora si scava in orizzontale: i soccorritori sono a pochi metri

Sono ore decisive per raggiungere il piccolo Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo in Spagna: è intrappolato nel pozzo nelle campagne di Totalán, nei dintorni di Malaga, dallo scorso 13 gennaio. Sono scesi nel tunnel laterale i primi due soccorritori che dovranno ora scavare la galleria orizzontale per intercettare il piccolo pozzo. In superficie è proseguita per tutta la notta una veglia per assistere la brigata dei minatori in questo ultimo decisivo impegno.

In tutti questi giorni non si è avuto alcun segno di vita del bimbo, ma si continua a sperare, e così sarà fino a quando non si raggiungerà il punto dove è caduto Julen. La famiglia, i genitori José e Vicky, non smettono di credere al miracolo: “Abbiamo un angelo lassù che ci aiuta”. L'angelo è il primo figlio della coppia, morto a tre anni di età per un infarto nel 2017.

Bimbo caduto nel pezzo: le ultime notizie su Julen

I minatori, secondo l'ultimo rapporto, hanno scavato in orizzontale per un metro, ne mancano ancora tre. I lavori sono molto complessi, anche a causa della particolare morfologia del terreno. Nelle operazioni di salvataggio sono impegnati otto minatori delle Asturie, che scendono in coppia ogni 40 minuti, con l'ossigeno, oltre a dieci guardie civili e otto vigili del fuoco. Le speranze di trovare in vita Julen sono ridotte al lumicino: Julen è bloccato da più di 10 giorni a 71 metri di profondità in un pozzo largo appena 25 centimetri.

Il team dei minatori che sta cercando di raggiungere il piccolo Julen (Foto El Pais)

Video: soccorsi Julen in diretta

I soccorsi non si sono mai fermati, decine di persone al lavoro notte e giorno per raggiungere il piccolo Julen caduto nel pozzo: la diretta video.

I lavori per scavare il tunnel sono stati completati nella giornata di giovedì: ora i minatori devono raggiungere il piccolo cunicolo dove si ritiene si trovi Julen. La giornata di venerdì dovrebbe essere quella decisiva.

Julen, il bimbo caduto nel pozzo: la dinamica della tragedia

Non è ancora chiara la dinamica della tragedia. E ovviamente bisognerà accertare le responsabilità di quella che non sembra proprio una fatalità. Come ha fatto il bambino a cadere in un pozzo profondo un centinaio di metri? E perché nessuno si era preoccupato di metterlo in sicurezza? Sul caso il tribunale di Malaga ha aperto un'inchiesta per ricostruire con esattezza l'accaduto.

Chiamata al 112: "Aiutateci, c’è un bambino nel pozzo"

Il pozzo è in un terreno di proprietà di alcuni parenti della famiglia Rossellò. Tutto ha avuto inizio alle 13:57 di domenica 13 gennaio, quando al centro di emergenza di Malaga è arrivata una telefonata. A chiamare era una donna: "Un bambino è caduto in un buco di circa 40 centimetri di diametro. Dovete salvarlo, la madre sta piangendo e urlando". (Foto in basso El Pais)

La donna e suo marito stavano facendo una passeggiata quando hanno sentito delle urla provenire da una proprietà rurale vicino a Totálan, una città a pochi chilometri da Malaga, in Andalusia. Il proprietario della terra e sua moglie, cugini dei genitori del bambino, erano in stato di choc e non avevano ancora allertato i soccorsi. Così sono stati i due escursionisti a telefonare al 112. La Spagna intera da quel momento segue i soccorsi con il fiato sospeso

Il piccolo Julen (Foto El Mundo)