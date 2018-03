Bolivia, una bandiera da 200 km per rivendicare l'accesso al mare

Una bandiera lunga 200 chilometri per reclamare l'accesso al mare. La Bolivia sta facendo una serie di pressioni internazionali per cercare di recuperare l'affaccio sull'Oceano Pacifico, perso durante una guerra nel XIX secolo in favore del Cile. Lo sbocco verso il mare è strategico per la Bolivia, mancano solo 10 chilometri per arrivare alla costa. Per questo è stata distesa una bandiera lunga 200 chilometri e larga tre metri, tessuta con stoffa blu e decorata con disegni nazionali boliviani per collegare la capitale La Paz con la città di Oruro che simbolicamente segna il percorso verso il mare. Alla manifestazione ha partecipato anche il Presidente boliviano Evo Morales.