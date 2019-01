Francoforte, allarme bomba su treno: evacuati 500 passeggeri

Allarme bomba a Francoforte, dove un treno ad alta velocità con 500 persone a bordo è stato evacuato. Lo riferisce la polizia tedesca, chiedendo ai passeggeri di mantenere la calma. La circolazione ferroviaria è stata completamente interrotta e i binari 5 e 6 della stazione di Francoforte Sud sono stati chiusi.

Allarme bomba su un treno a Francoforte: ultime notizie e aggiornamenti

La polizia di Coblenza spiega su Twitter che i passeggeri sono "al sicuro e illesi". Il treno era partito da Zurigo ed era diretto a Kiel, nel nord della Germania. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un allarme fondato, ma un portavoce della polizia ha fatto sapere che finora gli agenti non hanno trovato nessun oggetto sospetto. Le persone sono state evacuate da un treno Intercity-Express (Ice) alla stazione Südbahnhof di Francoforte. Al momento sono in corso controlli.

.@Polizei_Ffm und @DB_Bahn irgendeine Info, was am Südbahnof los ist? Chaos pur, Gleise gesperrt... — Silke Rossmann (@s_rossmann) 25 gennaio 2019