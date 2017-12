Bomba in un supermercato a San Pietroburgo: 13 feriti

L'esplosione avvenuta ieri sera in un supermercato di San Pietroburgo, che ha ferito 13 persone, è stata provocata da una bomba artigianale consegnata in un pacco. Lo ha reso noto il Comitato nazionale antiterrorismo.

Le telecamere di sorveglianza mostrano un giovane entrare nel supermercato con una borsa, che lascerà vicino a uno scaffale per poi uscire e far perdere le proprie tracce tra la folla. Qualche minuto dopo, la forte esplosione.

"Un ordigno artigianale lasciato in uno scaffale delle consegne è esploso" nel supermercato della catena Perekriostok, ha indicato il Comitato (NAK) in un comunicato, precisando che l'esplosivo "era equivalente a 200 grammi di TNT". L'inchiesta è coordinata dal NAK, che non esclude alcuna pista ma che non ha ancora aperto formalmente una procedura per attentato terroristico.

San Pietroburgo, la città di cui è originario il presidente russo Vladimir Putin, è stata già vittima di un attentato nella metropolitana il 3 aprile scorso, costato la vita a 16 persone. A metà dicembre i servizi hanno annunciato di aver smantellato una cellula terroristica dell'Isis che si apprestava a compiere un attacco alla cattedrale di San Pietroburgo. In quella occasione i russi hanno ringraziato i servizi americani per le informazioni ricevute.