"C'è una bomba sul volo diretto a Roma": dodicenne fa evacuare due aerei

Un ragazzino di dodici anni ha provocato l’evacuazione di due aerei, entrambi in partenza dall’aeroporto di Nizza e diretti a Roma, grazie ad una semplice applicazione per smartphone, AirDrop, che permette di inviare messaggi attraverso Bluetooth.

Nel testo dell’sms, il 12enne (anche lui a bordo del velivolo) avvertiva gli altri passeggeri di un pericolo imminente su un volo in partenza per Roma: "Su questo aereo c’è una bomba". E ancora: "Dirigetevi verso i bagni e parliamone, c’è una bomba". L’episodio è avvenuto lo scorso 22 luglio, ma se ne è avuta notizia solo nelle scorse ore grazie al quotidiano Nice-Matin.

Dal momento che gli aerei diretti verso la Capitale erano ben due - uno con 179 e un altro con 79 persone a bordo - le autorità aeroportuali di Nizza in via precauzionale hanno evacuato e perquisito entrambi i velivoli con l’ausilio di cani anti-esplosivo.

Nizza, perquisiti due areri diretti a Roma: la bravata di un dodicenne

Ovviamente non è stato trovato nulla: il dodicenne si era inventato tutto di sana pianta. Le forze dell'ordine sono intervenute rapidamente e hanno scoperto che i messaggi ricevuti dai passeggeri provenivano da un certo Alì. Nella lista dei passeggeri figurava solo una persona con questo nome: un dodicenne del Kuwait, che ha subito ammesso la bravata.

Vista la giovane età i magistrati hanno convenuto che non era possibile prendere provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Alì è poi partito effettivamente per Roma insieme ai genitori, ma in auto.