"Buste esplosive", trovati tre ordigni a Londra in due aeroporti e una stazione

Apprensione a Londra per una serie di allarme bomba che si sono poi concretizzati nel rinvenimento di ordigni esplosivi. La polizia metropolitana sta indagando su una serie di piccoli ordigni contenuti in altrettanti pacchi postali rinvenuti oggi negli uffici di due aeroporti e nella maggiore stazione ferroviaria della capitale britannica.

Gli agenti sono stati chiamati questo pomeriggio dopo il ritrovamento di un pacco sospetto alla Aviation House, dove hanno sede gli uffici del London city airport. L'edificio è stato evacuato "per precauzione", ma i voli non sono stati sospesi.

Un altro pacco è stato intanto rinvenuto in uffici nel perimetro di Heathrow, maggiore scalo aereo della capitale britannica. "I servizi di emergenza hanno reagito prontamente e lo staff è stato evacuato", si legge sull'account twitter dell'aeroporto il quale informa che al momento non vi sono conseguenze sui voli.

Intanto la British Transport Police è stata chiamata alla stazione di Waterloo, una delle più affollate della città, dopo la "scoperta di un oggetto sospetto". Anche in questo caso l'intervento degli agenti non ha interrotto il traffico nella stazione.

Photo of one of the suspect devices - this one sent to Heathrow. It caught fire: pic.twitter.com/keObgokRVH