Giovane sgozzata in casa dal padre e dal fratello: voleva sposare un italiano

Uccisa perché voleva sposare un italiano. Sana Cheema, 25enne di Brescia, è stata sgozzata dal padre e dal fratello in Pakistan perché si era innamorata di un ragazzo che avrebbe anche voluto sposare. Stando a quanto riportato dal Giornale di Brescia, si tratterebbe di un 'delitto d'onore': secondo i familiari Sana aveva macchiato l’onore della sua famiglia. E per questo ha pagato col sangue.

Il terribile omicidio si è consumato in Pakistan, nel distretto di Gujrat, dove la giovane si era recata due mesi fa. Quello di Sana è stato un viaggio di sola andata: era tornata nella sua terra di origine per far riabbracciare i suoi famigliari: mai avrebbe immaginato di trovare la morte.

La giovane – scrive BresciaToday - si sarebbe ribellata alle decisioni degli uomini della sua famiglia, a un matrimonio combinato da anni, confidando i suoi sentimenti per un ragazzo italiano e per questo sarebbe stata ammazzata.

Brescia: giovane dona sgozzata dal padre e dal fratello in Pakistan

Il padre e il fratello della 25enne, che aveva frequentato le scuole della nostra città e lavorava per un'autoscuola di via Milano, sono stati arrestati dalla polizia pakistana.

Un destino, quella della giovane Sana, simile a quella di Hina Saleem, la 19enne uccisa nell'agosto del 2006 dal padre e dai cognati e poi sepolta nel giardino di casa, a Ponte Zanano. Anche Sana come Hina è morta perchè aveva deciso di vivere all'occidentale e si era innamorata di un ragazzo italiano.