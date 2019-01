Brexit, tutto in una sera: cosa cambia per Londra e per l'Europa

Brexit, il voto finale sul testo dell'accordo negoziato dalla premier britannica Theresa May con l'Unione europea è atteso per questa sera a Londra. La votazione sull'accordo per la Brexit dovrebbe avere luogo alla Camera dei Comuni quando in Italia saranno le 21.30.

Con la bocciatura dell'accordo faticosamente negoziato con Bruxelles, verranno messi in discussione non solo il futuro politico della leader conservatrice, ma lo stesso percorso della Brexit.

Fonti di governo spiegano che in caso di bocciatura Theresa May potrebbe dimettersi da premier. Secondo i calcoli, sono 112 i deputati conservatori contrari all'accordo, ai quali si aggiungono i 10 deputati nordirlandesi del Democratic Unionist Party (Dup. L'empasse sta tutto nel conciliare le due anime dei Tories, quella dei Brexiteer e quella più europeista, come successe già con il predecessore David Cameron. Per i conservatori si aprirebbe un nuovo processo di selezione per individuare il nuovo leader.

Brexit, la 'deadline' il 29 marzo

Se May decidesse di rimanere al suo posto, potrebbe cercare un nuovo accordo con la Ue e ottenere significativi cambiamenti al testo già concordato. In base alle regole vigenti, di fronte a una bocciatura il governo deve tornare ai Comuni entro tre giorni, per informare il Parlamento su come intende procedere.

May punterebbe ad ulteriori concessioni sulla questione del 'backstop', la clausola di salvaguardia che dovrebbe entrare in vigore per mantenere aperto il confine tra le due Irlande, duramente contestata dai ribelli Tories e dal Dup.

Intanto il leader dei laburisti Jeremy Corbyn sta da tempo accarezzando l'idea di forzare la strada verso le elezioni anticipate mentre perde quota l'idea di un secondo referendum per la Brexit.

L'esito di questa mossa non è però scontato. Pur contrari all'accordo con Bruxelles, i ribelli conservatori e il Dup hanno già annunciato che non appoggeranno una mozione di sfiducia nei confronti della premier.

Una ipotesi inedita si sta tuttavia materializzando in queste ore: un gruppo bipartisan di deputati ha annunciato un piano per fermare la Brexit fissata per il 29 marzo chiedendo una proroga dell'Articolo 50. In caso di rifiuto da parte della Ue, la premier avrebbe l'obbligo di legge di ritirare unilateralmente la procedura dell'Articolo 50. Un diritto sancito recentemente anche dalla Corte europea di giustizia. Inoltre, l'emendamento assegnerebbe al Parlamento il potere di individuare un nuovo piano per la Brexit, con l'obbligo per il governo di adottarlo. I costituzionalisti sottolineano le profonde implicazioni di una simile mossa, che finirebbe per modificare il rapporto tra Parlamento e governo. Secondo una consuetudine ultra centenaria, i deputati possono solamente respingere o approvare le leggi proposte dall'esecutivo, che ha l'esclusiva dell'iniziativa legislativa.