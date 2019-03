Brexit, un "caos calmo" di cui comunque vada l'Italia ne soffrirà di riflesso

Governo May di nuovo sotto nel decisivo voto sulla Brexit: questa sera il parlamento britannico ha approvato, con 312 voti a favore e 308 contrari, l'emendamento della conservatrice Caroline Spelman che respinge del tutto l'ipotesi di un'uscita 'disordinata' dall'Unione europea.

Sull'emendamento Spelman il governo retto da Theresa May aveva dato un'indicazione di voto contrario ed era questo il voto più atteso tra i tre emendamenti al voto questa sera alla Camera dei Comuni anche perché a favore del testo si erano spesi alcuni ministri conservatori pro Ue, i cosiddetti 'Remainers', che andando contro le indicazioni del governo May, potrebbero essere costretti a dimettersi dall'esecutivo.

Il piano prospettato ai Comuni da Theresa May, pur escludendo un divorzio dalla Ue senza accordo il 29 marzo, lasciava aperta l'opzione 'no deal', nel caso che Londra e Bruxelles non riescano a ratificare un accordo.

Brexit, escluso in "No Deal"

Resta ora in piedi un'unica opportunità: Londra dovrà chiedere all'Unione Europea una proroga dell'articolo 50, rimandando a data da destinarsi la Brexit. All'orizzonte l'ipotesi di un nuovo referendum.

L'emendamento Spelman, in realtà, non esclude in maniera categorica l'ipotesi 'no deal'. Si tratta infatti di un emendamento non vincolante: non è una mozione che comporti un'indicazione formale per il governo. Inoltre, il governo non ha l'autorità di escludere il 'no deal' senza il varo di un apposito provvedimento.

Brexit, quali conseguenze per l'Italia

"L'Italia è il paese economicamente meno in salute in Europa e soffrirà di riflesso di qualsiasi decisione politica scomposta che potrebbe emergere con riferimento alla Brexit. Ma, al di là di impatti di breve termine, non prevedo conseguenze significative per noi". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Maurizio Primanni, ceo di Excellence Consulting, società di consulenza del settore bancario nonché osservatore della finanza internazionale.

"Certo, per quelle imprese italiane, ad esempio banche, che hanno aperto attività a Londra vedendo il mercato inglese come un'opportunità, probabilmente diventerà più difficile mettere a frutto gli investimenti realizzati".

"In realtà, come succede spesso nei momenti di discontinuità, potrebbero aprirsi anche - ammette - delle finestre di opportunità, ma sarà necessario capire bene come il mercato evolverà e adottare le più efficaci strategie per acquisire le quote di mercato che saranno lasciate non presidiate da altri operatori".