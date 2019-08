Brexit, clamorosa mossa del Governo Johnson: Parlamento sospeso e c'è chi grida al golpe

La Regina Elisabetta II ha approvato la sospensione del parlamento inglese fino al 14 ottobre 2019: una decisione che arriva dopo la clamorosa richiesta del primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson.

Normalmente la 'prorogation' scatta normalmente in autunno mentre l'anomalia, in questo caso, è rappresentata dal break di circa un mese ma trova giustificazione dalla durata dell'attuale sessione parlamentare cominciata a giugno 2017, la più lunga in quasi 400 anni.

In questo caso, la vicenda va inquadrata nel 'contesto Brexit': il partito laburista accusa Johnson di voler neutralizzare il Parlamento in modo da impedire un dibattito sulla Brexit e favorire l'uscita del Regno Unito dall'Ue senza alcuna intesa tra Londra e Bruxelles.

Johnson ha negato che la sua decisione miri a indirizzare la Brexit verso l'epilogo 'no-deal'. L'iter prospettato, secondo il primo ministro, garantirebbe al Parlamento "tempo sufficiente" entro il termine del 31 ottobre. Ma dati i tempi stretti sarà molto difficile per il leader del partito laburista britannico, Jeremy Corbyn, chiedere un voto di sfiducia contro il nuovo primo ministro del Regno Unito.

Intanto una petizione, pubblicata sul sito web del parlamento britannico, chiede che non vengano sospesi i lavori di Westminster, ha raggiunto 258.000 firme. In generale quando una petizione raggiunge i 10.000 sostenitori il Governo deve dare una risposta, mentre dopo le 100.000 firme la richiesta deve essere presa in considerazione per un dibattito.