Lo scatto “Burning Man” vince il World Press Photo

Lo scatto dal titolo "Burning Man" è stato premiato come foto dell'anno. Ad aggiudicarsi il World Press Photo of the Year, il più importante premio del più importante concorso di fotogiornalismo al mondo, organizzato dall'omonima fondazione olandese dal 1951, è stato il fotografo venezuelano Ronaldo Schemidt, che lavora per l'agenzia Agence France-Presse, con questa fotografia scattata durante una manifestazione di protesta contro il presidente venezuelano Nicolas Maduro, avvenuta a Caracas nel maggio 2017.

Il ragazzo nella foto si chiama José Victor Salazar Balza e ha preso fuoco a causa dell esplosione del serbatoio di una motocicletta. È sopravvissuto all'incidente con ustioni di primo e secondo grado.