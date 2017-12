Bus perde il controllo e piomba sui pedoni: morti e feriti

Un autobus di linea fuori controllo è piombato sui passanti a Mosca, nei pressi della fermata della metropolitana di Slavyansky Boulevard. Un primo bilancio riportato dai media russi parlano di almeno quattro morti e una quindicina di feriti.

Il mezzo ha fermato la sua folle corsa sulle scale di una sottopasso, con le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena. Il conducente del bus è stato arrestato dalla polizia.

BUS ACCIDENT IN MOSCOW NOT INVESTIGATED AS TERRORIST ATTACK, BUS DRIVER DETAINED:IFX pic.twitter.com/gqSzThq1fJ