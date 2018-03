Cofondatore di WhatsApp: "Cancellatevi da Facebook"

Anche il cofondatore di WhatsApp, Brian Acton, sostiene la campagna #deletefacebook, che invita gli utenti del social network a chiudere il loro profilo dopo lo scandalo Cambridge Analytica. Acton - che ora guida la sua fondazione - ha lasciato quest'anno il gruppo fondato insieme a Jan Koum: continua a dirigere l'app all'interno di Facebook che la ha acquistata nel 2014 per 16 miliardi di dollari. "È giunto il momento #deletefacebook", ha scritto Acton sul suo profilo Twitter.

Solo qualche mese fa Acton ha investito 50 milioni di dollari in Signal, app di messaggistica indipendente e alternativa a WhatsApp. Non è il primo ex executive di Facebook ad attaccare il colosso. L'ex responsabile della crescita del gruppo Chamath Palihapitiya ha attaccato Facebook di recente: "Abbiamo creato uno strumento che sta distruggendo il tessuto sociale di come la nostra società funziona".