Accende migliaia di candele nel giardino di casa: "Una per ogni vittima del coronavirus"

Un modo semplice e commovente per ricordare tutti i morti per Covid-19 in Germania. Gertrud Schop ha deciso qualche tempo fa di accendere una candela, un cero per ognuno di loro nel giardino di casa sua Zella-Mehlis, nella Turingia, nell'est del Paese. Due giorni fa ne ha accese 8 mila: ci sono volute alcune ore e alcuni volontari le hanno dato una mano per portare a termine il "lavoro".

Gertrud Schop ha in programma di continuare l'installazione per mantenere viva la memoria fino a quando non sarà trovato un vaccino. Ogni settimana una sera, al crepuscolo, la sessantenne fa il giro di un'imponente croce segnata con candele nel prato davanti a casa (ha una fede molto profonda) e accende tutti i ceri. Lo spettacolo è impressionante.

A marzo aveva inizialmente progettato di accendere una candela bianca per ogni persona infetta e una rossa per ciascuna vittima: "Volevo rendere visibili i numeri del Robert Koch Institute (per il controllo delle malattie)", i numeri ufficiali aggiornati quotidianamente in Germania. I numeri se restano su un foglio di carta "non toccano i cuori", dice la donna ai media tedeschi.

Quando i numeri delle infezioni hanno iniziato a crescere esponenzialmente (ora sono quasi 180.000 i casi confermati in Germania) Schop ha rinunciato al piano originale passando invece a commemorare solo i morti.