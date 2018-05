Cane "spara" al suo padrone: ferito un 51enne

Ferito da un colpo di pistola sparato dal suo cane: una storia che solo per fortuna non è finita per essere archiviata nel lungo elenco di morti per armi da fuoco negli Stati Uniti D'America, ma che è diventata virale dopo la diffusione della dinamica dell'incidente che ha visto un 51enne finire in ospedale.

L'uomo, originario dell'Iowa, è stato ferito da un colpo di pistola sparato dal suo cane

Diversi media americani confermano la storia: Richard Remme di Fort Dodge stava giocando con il suo cane, un incrocio tra un pitbull e un labrador di nome Balewm che salendogli sulle ginocchia ha prima tolto la sicura alla pistola che l'uomo portava in vita. Poi mentre continuavano a giocare, il cane con una zampa ha fatto partire un colpo che ha attinto Richard alla gamba.

L'uomo è riuscito a chiamare i soccorsi ed è stato dimesso dopo poche ore dall'ospedale.

Richard Remme ha raccontato che Balew lo ha vegliato per ore quando è tornato a casa e che sembrava addirittura piangere.

"Solo in America puoi farti sparare dal tuo cane", ha detto Shannon Watts, fondatore di Moms Demand Action for Gun Sense in America, un'organizzazione che spinge per controlli più severi sulle armi negli Stati Uniti.