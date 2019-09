Intrappolati nel maxi-cargo rovesciato in mare: tutti in salvo

Fine dell'incubo. Sono stati salvati tutti e quattro i marinai rimasti imprigionati per oltre 30 ore nella loro enorme nave cargo, che si è rovesciata domenica al largo della coste della Georgia, Stati Uniti, prendendo fuoco. Le cause dell'incidente non sono al momento state chiarite. La nave sudcoreana Golden Ray, trasportava 4.200 auto quando è avvenuto l'incidente. Venti membri dell'equipaggio sono stati subito tratti in salvo, tre erano rimasti imprigionati nella sala macchine, uno nella plancia di comando.

La guardia costiera americana, intervenuta sul posto sin da pochi minuti dopo l'incidente, ha aperto un varco nella chiglia per evacuare i marinai. Un'operazione di soccorso estremamente complessa. Su Twitter il video del momento in cui l'ultimo membro dell'equipaggio è stato tratto in salvo. La Golden Ray, lunga duecento metri, trasportava automobili ed era diretta a Baltimora.

Cargo Golden Ray, su Twitter il video del salvataggio