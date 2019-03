Carmelo Mario Calabrese, ucciso a colpi di machete e trovato sulle rive del fiume

Un cittadino italiano di 65 anni è stato brutalmente ucciso a colpi di machete in Brasile. Carmelo Mario Calabrese era originario di Artena, paese a sud di Roma sui monti Lepini, e viveva nel paese sudamericano da oltre 20 anni, a Paco do Lumiar nel nordest.

Di lui da qualche giorno nessuno aveva notizie e gli amici, preoccupati per l'assenza, avevano lanciato un appello sui social network. Le speranze sono svanite quando il suo corpo senza vita è stato ritrovato venerdì scorso sulle rive del fiume Tibiri, a São Luís. Secondo alcune fonti di informazione locali, il cadavere è stato avvistato da alcuni pescatori, che hanno subito chiamato la polizia: Carmelo Mario Calabrese era stato massacrato con almeno 15 colpi di machete.

Carmelo Mario Calabrese di Artena ucciso in Brasile a colpi di machete

Dopo l’identificazione della salma, i poliziotti sono andati nell’abitazione del 65enne artenese: era tutto a soqquadro e vari elettrodomestici erano stati portati via. In bagno, una grossa macchia di sangue. L'ipotesi è quella di una rapina finita in tragedia: Calabrese sarebbe stato assassinato proprio in bagno. Ultriori tracce ematiche presenti nel garage della casa fanno ritenere che il suo corpo senza vita sia stato messo in auto e portato via.

Le indagini sono solo all'inizio. In base ad alcune indiscrezioni riportate da media locali, Carmelo Mario Calabrese stava pensando di trasferirsi altrove proprio a causa di alcune aggressioni di cui era stato vittima nel recente passato.