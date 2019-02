Incidente Emiliano Sala, che cosa è emerso dal rapporto sull'aereo caduto nella Manica

A più di un mese dalla tragedia, c'è qualche certezza in più. L'aereo su cui viaggiava l'attaccante argentino del Cardiff Emiliano Sala precipitato a gennaio nel Canale della Manica aveva la certificazione di volo ed era stato sottoposto a manutenzione di recente. Lo si legge nel rapporto preliminare dell'Air Accidents Investigation Branch (Aaib), struttura investigativa parte del Dipartimento dei Trasporti britannico: l'ente ha il compito di studiare le cause di tutti gli incidenti aeronautici in territorio britannico.

L'attaccante ha perso la vita viaggiando da Nantes (la città in cui aveva giocato nelle ultime stagioni) verso Cardiff. Il piccolo Piper si è schiantato nel Canale della Manica il 21 gennaio. Sala aveva 28 anni ed era stato appena acquistato dal club della Premier League. Giorni dopo l'incidente il corpo senza vita di Sala è stato recuperato dal relitto dell'aereo sul fondo della Manica; invece David Ibbotson, pilota del Lincolnshire ai comandi dell'aereo, è disperso.

Incidente Emiliano Sala: che cosa emerge dal rapporto

Secondo il rapporto provvisorio dell'Aaib l'aereo aveva una certificazione al volo valida da settembre 2015 a settembre 2021, a condizione che fosse sottoposto alla necessaria manutenzione: e la manutenzione era stata regolarmente effettuata, l'ultimo intervento era stato realizzato sull'aereo il 30 novembre 2018 ed approvato dall'Amministrazione dell'aviazione federale (Faa). A quota di crociera, l'aereo volava a un'altezza di 5.500 piedi. Negli ultimi istanti del volo, è passato da 5.000 a 3.900 piedi prima di risalire a 4.400 e poi riscendere a 1.600: poi i contatti radio sono stati persi.

Le condizioni meteo non erano particolarmente proibitive. Il rapporto ripropone infatti le condizioni meteo di quella notte: ha evidenziato come l'aereo fosse equipaggiato con un sistema di protezione dal ghiaccio e un'attrezzatura avionica che gli consentiva di volare in sicurezza nella notte. Notte in cui c'erano un fronte freddo da nordovest, con precipitazioni isolate. Pochi minuti prima dell'incidente il pilota aveva detto ai controllori del traffico aereo di avere la situazione sotto controllo e di non aver bisogno di assistenza.