Crolla cavalcavia in India, decine di auto travolte: 19 morti

Almeno 19 persone sono rimaste uccise a Varanasi, in India, nel crollo di un cavalcavia. La tragedia nello Stato di Uttar Pradesh, a nord del Paese. Secondo le autorità locali i feriti sono più di 30, metà dei quali versa in gravi condizioni.

Stando a quanto si apprende, due enormi travi del cavalcavia in costruzione sono improvvisamente crollate travolgendo decine di auto che passavano sotto.

L'incidente è avvenuto vicino alla stazione centrale della città, in cui si trova il collegio elettorale del premier Narendra Modi.

Secondo testimoni oculari, l'area è spesso affollata e il traffico si muove a una velocità molto bassa. I soccorritori sono al lavoro per rimuovere le macerie e si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare.

Varanasi flyover collapse kills at least 15, authorities ascertain cause of mishap pic.twitter.com/dtCC7eY3fY